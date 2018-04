Aantal rechtszaken is flink gedaald: burgers betalen rekeningen op tijd

Zijn het aantal rechtszaken gedaald?

Ja. In bijna alle rechtsgebieden zag de Raad voor de Rechtspraak een daling. Dat blijkt uit het jaarverslag van de Raad voor de Rechtspraak dat vandaag is verschenen. Met name het aantal incassozaken over het niet betalen van rekeningen is afgenomen. In 2017 werden 81 duizend minder zaken hierover aan de rechter voorgelegd. De daling van het aantal rechtszaken op andere gebieden is overigens al een paar jaar zichtbaar.



In 2017 behandelde de Rechtspraak bijna 1,6 miljoen zaken. Dat is nagenoeg hetzelfde als in 2016. Dat komt doordat er gelijktijdig een aanzienlijke toename is van het aantal bewindszaken.