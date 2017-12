Aantal moorden nam in 2017 fors toe, opvallend veel in en om psychiatrische instellingen

Wat is de oorzaak van de stijging?

'Elke categorie is gestegen, behalve het aantal moorden dat is gepleegd in familieverband. De categorie psychotenmoorden is bijzonder gestegen. In totaal heb ik zo'n 25 moorden geregistreerd waarbij de dader een psychiatrische stoornis heeft. Het verontrustende is dat een flink aantal van deze moorden niet in een andere categorie kan worden geplaatst. Het gaat niet om familie en er zijn geen drugs, wraak of twist in het spel. Dader en slachtoffer kennen elkaar soms wel, maar er is niets voorgevallen waardoor je een moord had kunnen vermoeden.



'Het is opmerkelijk dat vier moorden in en om een psychiatrische instelling zijn gepleegd. Twee patiënten hebben hun begeleider vermoord en twee anderen een medepatiënt. Meestal gebeurt dat één keer per jaar. Er zijn ook drie tbs'ers geweest die een moord hebben gepleegd. Gemiddeld komt dat hooguit één keer per jaar voor. Het gaat om tbs'ers die uitbehandeld of op verlof waren. Een persoon heeft zelfs een dubbele moord gepleegd. Daarmee komt het totaalaantal slachtoffers van tbs'ers dit jaar op vier.'