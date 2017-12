Aantal gemeenten in Nederland blijft dalen door herindelingen: per 1 januari acht minder dan vorig jaar

Op 1 januari 2018 worden de nieuwe gemeenten Midden-Groningen, het eveneens Groningse Westerwolde en het Friese Waadhoeke gevormd. Twee keer gaat een gemeente geheel op in een andere gemeente die zijn naam houdt: Rijnwaarden en Zevenaar in Gelderland worden de nieuwe gemeente Zevenaar en Leeuwarderadeel wordt onderdeel van Leeuwarden. Dat een gemeente wordt opgesplitst en ondergebracht bij een andere gemeente, komt minder vaak voor. Dat gebeurt bij Littenseradiel, dat in 2018 opgaat in Leeuwarden, Súdwest-Fryslân en de nieuwe gemeente Waadhoeke.



In Friesland, Zuid-Holland en Noord-Holland nam de gemiddelde oppervlakte van gemeenten de afgelopen tien jaar naar verhouding het meest toe, met ruim een kwart. In deze periode steeg de gemiddelde bevolkingsgrootte van gemeenten naar verhouding het meest in Noord-Holland (37 procent), Zuid-Holland (36 procent) en Friesland (30 procent). Ook geboorte, sterfte en migratie hebben invloed op het aantal inwoners van een gemeente, naast de herindelingen.



Flevoland is de provincie met de hoogste gemiddelde oppervlakte (40 205 hectare) en het hoogste gemiddeld aantal inwoners per gemeente (67 970). Súdwest-Fryslân is sinds haar oprichting in 2011 de gemeente het grootste oppervlakte. Het Gelderse Westervoort heeft de kleinste oppervlakte (784 hectare). Voor 1 januari 2019 staan negen herindelingen op de planning, vooral in Groningen en Zuid-Holland.