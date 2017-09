Aantal deelauto's in Nederland fors gestegen, maar doelstelling nog lang niet gehaald

Meer transacties

Iedereen tot in Lutjebroek toe kan zijn auto op zo'n peer-to-peer-site zetten, maar je weet niet of die dan ook wel eens verhuurd wordt Friso Metz van Advier

Wat wel hard groeit is het aantal auto's van particulieren die via websites of apps zoals SnappCar en MyWheels te huur worden aangeboden: de peer-to-peer-sites. Deze bedrijven, zeg maar de Airbnb's van het autodelen, hebben veel meer auto's in de verhuur dan de 'klassieke' autodelers: 26.399, rond 80 procent van het totaal. De groei die door CROW wordt gesignaleerd, is ook volledig aan deze categorie te danken. De klassieke autodeelbedrijven hebben evenveel auto's op de straat als een jaar geleden.



Maar waar het eigenlijk om gaat, is niet het aantal beschikbare auto's. Veel belangrijker is het aantal transacties en het aantal kilometers dat met de deelauto's wordt gemaakt. Van de klassieke autodelers is nog wel een beetje bekend hoe dat cijfer zich ontwikkelt. GreenWheels zegt dat het aantal transacties per auto met 10 procent is gestegen, vooral doordat de apps handiger zijn geworden, en dat de ritten iets langer zijn.



SnappCar, veruit het grootste bedrijf in de peer-to-peer autodelers, wil niets zeggen over het gebruik van de auto's. Het lijkt erop dat de meeste van die auto's maar weinig worden verhuurd. Maar deskundigen durven daarover geen uitspraak te doen. Friso Metz van Advier, een kennisbureau in onder meer de autodelerij: 'We hebben geen idee hoe vaak die auto's worden verhuurd. Iedereen tot in Lutjebroek aan toe kan zijn auto op zo'n site zetten, maar je weet niet of die dan ook weleens verhuurd wordt.'