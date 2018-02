Aan de vogels herken je het bos. En andersom: zie een bostype en je kunt de vogels erbij bedenken

De middelste bonte specht dan. Eind jaren vijftig huisde de enige Nederlandse broedpopulatie hier, op landgoed Twickel, een paar jaar lang. Net over de grens in Duitsland leefden meer middelste bonte spechten. Pas in de jaren negentig vestigde de middelste bonte specht zich echt in ons land. Inmiddels zijn er meer dan vijfhonderd broedparen. Vooral in de bossen van Zuid-Limburg, en in Twente. In 2005 was de middelste bonte specht als broedvogel ook terug op Twickel.