94 procent van de ouderen woont nog thuis en houdt dat graag zo

'Met mijn man had ik een touringcarbedrijf. Hij is in 2015 gestorven, we zijn 59 jaar samen geweest. Dan is alleen zijn wel moeilijk. Maar ik ben graag eigen baas. Ik heb met m'n man de hele boel draaiende gehouden. Dan ga je niet zo maar naar een bejaardenhuis waar ze gaan bepalen wat en wanneer je moet eten bijvoorbeeld. Het is veel fijner om alles zelf te regelen.



Vanmorgen was een kennis bij me op bezoek, een vrouw van 85. We bewegen allebei wat onzeker en we zijn bang om te vallen. Ze vertelde dat haar broer net naar een verpleeghuis is gegaan, voor haar is het een schrikbeeld. Maar je hebt het niet voor het zeggen hoe het leven loopt. Als ik op een gegeven moment zelf niet meer voor mezelf kan zorgen, hoop ik maar dat de zorg goed is.'