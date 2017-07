822 miljoen voor 25 grootste goede doelen, 13 procent meer dan het jaar ervoor

Vertrouwen

Het vertrouwen dat donateurs hebben in goede doelen is weer op hetzelfde niveau gekomen als voor de crisis

'De steun vanuit de samenleving aan goede doelen is robuust, en is diep geworteld in de Nederlandse cultuur', reageert directeur Gosse Bosma van brancheorganisatie Goede Doelen Nederland. Het verheugt hem vooral dat goede doelen er beter in slagen om aan donateurs te verduidelijken wat hun prestaties zijn.



Het vertrouwen dat donateurs hebben in goede doelen is de laatste jaren weer op hetzelfde niveau gekomen als voor de crisis van 2008.



Goede doelen opereren voor het grote publiek vaak onder de radar, terwijl er veel geld in omgaat en de instellingen een reeks aan maatschappelijke taken op zich nemen. Om het vertrouwen van donateurs te behouden doen de doelen hun uiterste best om de besteding van geld goed te verantwoorden en niet verzeild te raken in een affaire. Bosma wijst er op dat vorig jaar het geld effectiever is ingezet. Van elke opgehaalde euro ging na aftrek van overhead en reclame 86 cent naar het goede doel.