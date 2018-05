20 maanden cel en tbs voor misbruik in buitenschoolse opvang De Bilt

Geen contact

De slachtoffers hebben lang hun mond gehouden, onder meer omdat de sport- en spelleider zo populair was

De rechter neemt dit advies over. De verdachte heeft dan wel grotendeels openheid van zaken gegeven, toch lijkt het dat hij de ernst van de door hem gepleegde feiten niet inziet. Ook mag C. van de rechter niet meer in De Bilt komen. Op geen enkele manier mag hij contact zoeken met de slachtoffers en hun gezinnen in het bijzonder en minderjarigen in het algemeen.



De zaak leidde tot veel commotie. De slachtoffers die hij maakte in de periode van januari 2016 tot zijn arrestatie in augustus vorig jaar, hebben lang hun mond gehouden, onder meer omdat deze sport- en spelleider zo populair was.



Volgens C.'s advocaat Chris Hesen is het opleggen van tbs aan zijn cliënt 'disproportioneel' omdat C. de kinderen niet heeft betast of verkracht. Veel verdachten vrezen tbs omdat daaraan, anders dan aan een gevangenisstraf, geen einddatum zit; de behandeling kan telkens worden verlengd. Ook bij het mildere tbs met voorwaarden staat de duur vooraf niet vast.