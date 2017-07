20.000 varkens dood bij stalbrand, volgens Wakker Dier ongekend aantal

Het gaat in Erichem waarschijnlijk om alle varkens van het bedrijf. De oorzaak van de brand is nog niet vastgesteld. Er wordt ook nog onderzocht of er asbest is vrijgekomen. Omwonenden werden met een NL Alert gewaarschuwd uit de rook te blijven en ramen en deuren dicht te houden. Gasten van de naastgelegen camping Vergarde kregen het advies in hun caravan of camper te blijven of naar het hoofdgebouw te gaan.



Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren zegt dat haar fractie na de zomer opnieuw op maatregelen gaat aandringen om de kans op dit soort drama's te beperken. 'Het actieplan van de overheid van 2011 is er eigenlijk alleen één op papier. Het werkt niet. Er is geen dalende trend te zien, niet in het aantal branden en niet in de aantallen omgekomen dieren.' Daarbij gelden de sindsdien te nemen maatregelen vooral voor nieuwe stallen, aldus Ouwehand, terwijl de meeste dieren in oudere stallen zitten.