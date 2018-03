100 vrouwen als hoogleraar erbij in 1 jaar: viermaal zoveel als normaal, maar Nederland blijft nog altijd achter

Neelke Doorn is sinds juli 2017 hoogleraar technologie-ethiek aan de Technische Universiteit Delft. Ze is een van de negen extra vrouwelijke profs die de universiteit aanstelde in het kader van het Westerdijkjaar, drie meer dan de zes die in interuniversitair verband was afgesproken.



'Een teken dat de universiteit ernst maakt met de extra aanstelling van vrouwelijke hoogleraren', zegt Doorn (45), zowel civiel ingenieur als filosoof en meester in de rechten. 'Mijn eigen aanstelling als hoogleraar is eigenlijk vrij soepel verlopen. Ik kreeg een voorwaardelijke aanstelling als docent, en bij de bevordering naar hoofddocent was de vraag al of dat niet hoogleraar moest zijn. Maar het gebeurde niet. Ik merkte verbazing als ik op conferenties was: waarom is Neelke eigenlijk geen professor? Nu lijkt dat misschien een bijzaak, maar dat is dus niet zo. De titel 'prof' opent deuren die anders dicht blijven, levert je uitnodigingen als keynotespreker op, brengt gemakkelijker contacten met bedrijven. Dat biedt je als wetenschapper veel meer ruimte en geeft invloed, ook als het om de positie van vrouwen aan de universiteit gaat. Je kunt als vrouw opeens een stempel drukken en dat is belangrijk als je iets wilt veranderen aan de status quo, zoals ik wil. Civiele techniek en filosofie zijn nog steeds mannenvakken, de benoeming van een vrouw is daar wel opmerkelijk. Ik heb niet één negatieve reactie gehad. Dat kan ook haast niet. De negen vrouwen die de universiteit extra aanstelde, deels met eigen geld, hebben stuk voor stuk een geweldig cv. Kwaliteit die je als universiteit niet moet mislopen. Het zou overigens wel spijtig zijn als dit allemaal een eenmalige stap zou zijn. De universiteiten werken aan tweehonderd extra vrouwelijke hoogleraren in 2020, het zou mooi zijn als dat er dan nog meer blijken. Onderzoek wijst uit dat je vanaf 30 procent vrouwen in een organisatie de vruchten plukt van diversiteit. Daar zijn we dan ook nog lang niet.'