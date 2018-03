100 milieumaatregelen, zoals lage parkeertarieven voor schone auto's, moeten luchtkwaliteit in Nederland verbeteren

'We zijn heel blij dat er stappen worden genomen', zegt Anne Knol, die voor Milieudefensie strijdt voor schonere lucht. 'Maar we zijn er nog niet.' Volgens haar zijn maatregelen als het investeren in elektrische laadpalen en gedifferentieerde parkeertarieven alleen zinvol als dit wordt gecombineerd met het weren van vervuilende auto's in binnensteden en het goedkoper maken van voertuigen die minder schadelijke stoffen uitstoten. 'Elektrische auto's zijn nu alleen bereikbaar voor mensen die veel geld hebben', zegt Knol. 'Gemeenten moeten ervoor zorgen dat ook mensen met een kleinere beurs de stad kunnen bereiken, door te investeren in het openbaar vervoer en de fiets.' Dit levert nog een extra voordeel op: ruimte in de overvolle binnensteden. '50 procent van die ruimte gaat nu op aan auto's die staan geparkeerd.'



Knol is kritisch op het plan om kruispunten anders in te richten. Het idee hierachter is dat de doorstroming wordt verbeterd, zodat vervuilende auto's niet te lang stilstaan. 'Maar in de praktijk zorgt dit voor meer verkeer, omdat mensen kiezen voor de weg waar je het hardst kunt doorrijden.' Beter is het volgens haar om te investeren in eenrichtingsverkeer en 30-kilometerzones, 'zodat mensen ervoor kiezen om de stad op een andere manier binnen te gaan'.