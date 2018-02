'Wetteloosheid en financieel wanbeheer' op Sint Eustatius: Nederland neemt dagelijks bestuur over

Aangezien andere maatregelen het bestuur niet tot inkeer hebben gebracht, zit er maar één ding op: bestuurlijk ingrijpen Staatssecretaris Knops

De commissie, bestaande uit voormalig gouverneur op Aruba Refunjol en staatsraad Franssen, heeft op Sint Eustatius 'grove taakverwaarlozing' door het bestuur geconstateerd. Ook is er sprake van 'wetteloosheid en financieel wanbeheer'. Dit alles gaat volgens staatssecretaris Knops ten koste van burgers en bedrijven.



Knops: 'Aangezien andere maatregelen het bestuur niet tot inkeer hebben gebracht, zit er maar één ding op: bestuurlijk ingrijpen. Het is de zwaarste maatregel. Maar nu al het andere faalt, is het de enige mogelijkheid die overblijft. De mensen op Sint Eustatius verdienen beter.' Knops reist deze week naar het eiland om het besluit aan de bevolking toe te lichten. Sint Eustatius telt 3.100 inwoners.



Sinds de ontbinding van de Nederlandse Antillen in 2010 is het eiland net als Bonaire en Saba een 'openbaar lichaam' in het koninkrijk, ook wel bijzondere gemeente genoemd. De andere Caribische eilanden Aruba (dat al een status aparte had), Curaçao en Sint Maarten zijn autonome landen in het koninkrijk.