'We hebben geen tijd om te doen waar het echt om gaat: onderwijs geven'

'Als het nodig is, gaan we in november weer', zegt lerares Caresse Kruijskamp van OBS De Zevensprong in Oud-Beijerland. Het bedrag van 270 miljoen euro is niet genoeg, zegt ze vlak voor aanvang van de stakingsbijeenkomst. Samen met vijf collega's is Kruijskamp naar het Zuiderpark in Den Haag gekomen voor de landelijke lerarenstaking. 'We werken negen à tien uur per dag', zegt haar collega Robert Broeders.