'Terreurverdachte' bij concert Guus Meeuwis niet vervolgd, wilde 'slechts de mensenmassa filmen'

'Binnenstebuiten gekeerd'

Vier maanden later verklaart justitie dat na het horen van getuigen en het doorzoeken van zijn woning 'niets naar voren is gekomen dat kon wijzen op voorbereidingshandelingen van een terroristisch misdrijf'.



Uit onderzoek van zijn telefoongegevens bleek dat hij geen contacten had met geradicaliseerde personen. 'Zelf verklaarde hij bij de politie een asielzoeker te zijn die alleen maar de mensenmassa rondom het feest van Guus Meeuwis via Facebook aan zijn vrienden wilde laten zien', aldus het OM.



Volgens advocaat Monique Hendriks had haar cliënt niets kwaads in de zin. Hij is volgens haar 'binnenstebuiten gekeerd', maar justitie heeft niets verdachts kunnen vinden. De kwestie heeft diepe indruk op de man gemaakt, aldus de advocaat.