'Schijnoplossing, verwarrend en vals in gebruik' - Op het D66 partijcongres moet Pechtold de afschaffing van het referendum uitleggen

De Graaf zag bijna twintig jaar geleden, in 1999, als partijleider van D66 het echte, want beslissende referendum in de senaat sneuvelen op één stem van VVD'er Hans Wiegel. De D66-coryfee wilde met zijn 'geboortepapieren'-oneliner maar zeggen: voorstellen zoals een gekozen minister-president, een ander kiesstelsel, het referendum zijn niet de kern van D66. 'We hoeven ons niet zomaar een ééndimensionaal etiket op te laten plakken.'



Het echte referendum is volgens Pechtold 'het correctieve referendum'. Dat maakte de zaak er voor zijn staatsrechtelijk vermoedelijk goed onderlegde gehoor van D66'ers er niet eenvoudiger op. Want het referendum dat gaat verdwijnen als De Graaf en zijn senaatsfractie niet dwarsliggen, is ook een correctief referendum: het correctief raadgevend niet-bindende referendum.