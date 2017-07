'Onvindbare' verdachte van schietpartij Thialf nu toch opgepakt - in Spanje

'Gigantisch opgelucht'

Jonker zou ooit het bedrijf van Van der W. overnemen, maar de deal ketste af

Op een avond in januari dook Van der W. in beschonken toestand plotseling op voor de auto van Jonker. Die had net een internationaal schaatstoernooi bezocht in Thialf in Heerenveen en wilde naar huis rijden toen hij de aanvankelijk onbekende man ontwaarde. Pas toen de man hem aansprak en Jonker vroeg of hij hem niet neer herkende, drong het tot hem door dat het Van der W. betrof. Jonker zou ooit het bedrijf van Van der W. overnemen, maar die deal ketste af.



Jonker ontkwam door weg te rijden en raakte een aantal auto's op het parkeerterrein. Hij werd in het ziekenhuis geopereerd aan de hand die door een kogel was getroffen.



Jonker reageerde 'gigantisch opgelucht' op het nieuws van de arrestatie, zegt Gaby van der Heide, een woordvoerder van zijn bedrijf Clafis. Woensdagavond is Jonker persoonlijk op de hoogte gesteld door de onderzoeksleider van de politie. 'Het hele gezin is blij', zegt Van der Heide. 'Zo lang iemand niet is aangehouden, blijft het spannend.'