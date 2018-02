'Niemand controleert of helpt nieuwkomers'

Op de gang plaatsen monteurs een laatste plafondplaat, elektriciens lopen het lokaal in en uit ('sorry, nog één keertje storen') vanwege een haperend schakelkastje. Izabella (32) uit Polen en Christina (41) uit Georgië laten zich niet afleiden. In het Nederlands stellen ze elkaar vragen over hun leven in Den Haag. Christina, die in eigen land een toneelopleiding heeft gevolgd, droomt van een baan in een theater. Christina, uitgekeken op productiewerk, wil graag met kinderen werken.