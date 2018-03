'Nee'-kamp referendum op nipte voorsprong, 80 procent van de stemmen geteld

Wat dit referendum duidelijk laat zien is dat tegenstanders gemotiveerder waren om hun stem uit te brengen. In de 45 gemeenten waar geen raadsverkiezingen waren (vanwege eerdere herindelingsverkiezingen) kwamen vooral nee-stemmers opdagen: zo'n 57 procent stemde daar tegen de wet. Het opkomstpercentage was in die gemeenten iets meer dan 30 procent, net boven de wettelijke opkomstdrempel.



Het kabinet, dat de wet verdedigt, profiteert van het samenvallen van het referendum met de raadsverkiezingen. Daardoor ligt het tegen-kamp maar enkele procentpunten voor op het voor-kamp. In het hele land stemde zo'n 53 procent van het electoraat in het referendum. In totaal stemde zo'n 49 procent tegen de wet. Die weerstand tegen de inlichtingenwet blijkt veel groter dan opiniepeilers vooraf hadden voorspeld. Sommige prognoses voorspelden een 60-40-verhouding tussen de voor- en tegenstanders.



Winst voor het nee-kamp betekent dat het kabinet de wet moet 'heroverwegen'. De uitslag van het referendum is een niet-bindend advies aan de regering. Het kabinet zal de wet dan ook niet intrekken, maar wellicht wel een poging doen tegemoet te komen aan de zorgen van de tegenstemmers. De regeringspartijen gaven eerder al aan de Wiv te willen doorzetten, ongeacht de uitslag van het referendum. Coalitiepartij D66 benadrukt het belang van een grondige evaluatie van de wet over twee jaar.