Nederland en buurlanden slecht berekend op kernramp: amper geoefend en afspraken ontbreken

Op andere fronten zijn de buurlanden wel goed voorbereid. Zo informeren ze elkaar zo snel mogelijk indien er een noodsituatie dreigt. Ook hebben de landen toegang tot elkaars stralingsgegevens.



De Onderzoeksraad begon twee jaar geleden dit onderzoek vanwege de onrust in Nederland na incidenten in Doel en Tihange. Het onderzoek ging niet over de vraag of de Nederlandse, Duitse en Belgische centrales veilig zijn, maar over hoe Nederland met zijn buurlanden samenwerkt in de grensregio's.



De kans op een ernstig kernongeval bij een van de genoemde kerncentrales is klein, benadrukt de Onderzoeksraad.