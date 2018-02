Minister Wiebes 'zo klem als een deur' na adviezen van toezichthouder en Gasunie over gaswinning Groningen

Reactie Wiebes

Met elke miljard kuub gas die minder gewonnen wordt, loopt de staat ongeveer 150 miljoen euro mis

De minister heeft in een brief aan de Tweede Kamer vandaag meteen gereageerd op de vandaag verschenen rapporten. 'Het is evident dat met een dergelijke daling van de productie naar huidige inzichten niet meer kan worden voldaan aan de gasvraag van huishoudens en bedrijven in binnen- en buitenland', schrijft hij. 'De huidige behoefte is bijna dubbel zo hoog.'



'Het belang van de veiligheid van de Groningers staat voor mij niet ter discussie', vervolgt de minister. 'Tegelijk is het ook duidelijk dat we niet zomaar iedereen van het gas kunnen afschakelen. Het zal niet alleen grote inspanning maar ook enige tijd kosten om het winningsniveau sterk te verlagen.'



Wiebes belooft aan het eind van dit kwartaal met een inventarisatie te komen van alle mogelijkheden om de vraag naar Gronings gas op korte en langere termijn af te bouwen. Op basis daarvan zal het kabinet een besluit nemen over het al dan niet verder dichtdraaien van de gaskraan. Wel roept hij de NAM in navolging van het SodM-advies alvast op, de productieputten rond Loppersum 'zo snel als redelijkerwijs mogelijk is' te sluiten.



De gevolgen voor de schatkist zijn daarbij nog het minste probleem. Met elke miljard kuub gas die minder gewonnen wordt, loopt de staat ongeveer 150 miljoen euro mis. Maar waar de gasbaten eerder nog aantikten tot wel 15 miljard euro per jaar, is dat nu nog 'slechts' 2,1 miljard. Wiebes liet eerder dan ook weten dat financiële overwegingen geen rol spelen bij zijn besluit.



Maar 7 miljoen Nederlandse huishoudens, veel grote bedrijven en ons omringende landen zijn afhankelijk van het specifieke 'laagcalorische' gas uit Groningen. Onlangs zette Wiebes tweehonderd bedrijven met een brief onder druk om te stoppen met het verbruiken van Gronings gas. Dat zou op termijn 5,5 miljard kuub per jaar kunnen schelen. Maar omschakelen op importgas is technisch ingewikkeld, kostbaar en niet van vandaag op morgen te doen.



De mogelijkheid bestaan om met een extra stikstoffabriek importgas uit Rusland, Noorwegen of Engeland om te zetten in gas van Groningse kwaliteit. Maar het bouwen van zo'n installatie kost 500 miljoen euro en zal jaren vergen, terwijl de verwachting juist is dat er in Nederland en het buitenland steeds minder - en in 2030 helemaal geen Gronings gas meer zal worden gebruikt.



Ook het ontbinden van exportcontracten voor de levering van Gronings gas aan België, Duitsland en Frankrijk is niet een erg reëel scenario. In die landen zijn ze al druk bezig hun cv-ketels om te bouwen, maar voorlopig blijft het gas uit Groningen er nodig. Het beëindigen van de export zou onze buurlanden letterlijk in de kou zetten en de bilaterale verhoudingen op scherp zetten, aldus een formatienotitie van ambtenaren van het ministerie van Economische Zaken, die in bezit is van EenVandaag.