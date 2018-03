'Links moet niet bang zijn voor grote woorden,' stelt voormalig campagneleider van Bernie Sanders

Proberen, falen en opnieuw proberen. Dat was hoe de Democratische presidentskandidaat Bernie Sanders in 2015 vanuit het niets met succes de publieke arena in werd geslingerd en even een serieuze rivaal voor Hillary Clinton vormde. 'We hadden geen andere keuze dan te blijven proberen. Het alternatief was té verschrikkelijk: dat er een man als Donald Trump president van de Verenigde Staten zou worden', zegt Zack Exley, de campagneleider van Bernie Sanders en auteur van Rules for Revolutionaries: How Big Organizing Can Change Everything (2016).