Krijgen De Bourbon de Parma's nu twee takken?

Klynstra wordt geen lid van het Koninklijk Huis De Bourbon de Parme, benadrukt de Raad van State

Wie is nu de erfgenaam van het roemruchte, adellijke geslacht De Bourbon de Parme? Klynstra wordt geen lid van het Koninklijk Huis De Bourbon de Parme, benadrukt de Raad van State: dat is een privéaangelegenheid van het Huis. Maar volgens John Töpfer, directeur van de Stichting Adel in Nederland, spreken juist die huisregels in het voordeel van Klynstra. Prins Carlos heeft zich in 1996, een jaar voor de geboorte van Hugo Klynstra, laten inlijven in de Nederlandse adel.



'Gevolg is dat zijn eerstgeboren zoon, Klynstra dus, automatisch het hoofd wordt van die prinselijke familie binnen de Nederlandse adel', aldus Töpfer. 'Los daarvan is er nog de historische traditie van de familie De Bourbon de Parme. De tweede zoon, de in 2016 geboren Carlos Enrique Leonard, zal hoofd worden van de familie in Europese zin, als voormalig regerende familie. Er komen dus twee hoofden. Dat is wel een beetje verwarrend. Het is een familie met jongere en oudere takken. De oude tak zal van Hugo Klynstra zijn en de jongere tak zal van de tweede zoon van prins Carlos afstammen.'