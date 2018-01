'Jihadist' Aboutaleb wil salafisme de wind uit de zeilen nemen

Wat heeft Aboutaleb nu precies gezegd?

Eigenlijk spreekt Ahmed Aboutaleb in het openbaar 'liever niet' over zijn geloofsbeleving, omdat hij niet op zijn religiositeit beoordeeld wil worden. Toch wist journalist Tijs van den Brink hem in december in Dit is de dag op Radio 1 te verleiden tot een gesprek over het salafisme, een strengreligieuze islamitische stroming. Volgens Aboutaleb houdt het salafisme vooral een poging in om net zo vroom te leven als de profeet Mohammed.