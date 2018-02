'IS-strijder' De Balie had gestolen blanco paspoort

Naar eigen zeggen

Ze zullen ze ontdekken dat ik geen bedreiging vorm Aziz, de Syriër die herkend werd als IS-strijder in De Balie

Volgens NRC zijn in 2015 en in 2016 ongeveer dertig Syriërs naar Nederland gekomen die over zo'n blanco paspoort uit de databank beschikten. Na onderzoek door politie en AIVD is geen van de asielzoekers bestempeld als een gevaar voor de nationale veiligheid.



Voor de 31-jarige Syriër geldt dat niet. De AIVD bleef hem ook na binnenkomst in Nederland in de gaten houden. De man heeft naar eigen zeggen zes jaar in een van de beruchtste Syrische gevangenissen gezeten omdat hij als tegenstander van de Syrische president Assad gold. In die gevangenis zaten ook veel latere leiders van jihadistische groepen zoals IS.



Later ging de Syriër om met de leider van de groep Ahrar al-Sham, een jihadistische groep die tot 2014 optrok met Al Nusra - en later IS. In 2014 eindigde het verbond tussen IS en Ahrar al-Sham en werden het vijanden. Na zijn komst in 2014 naar Nederland kreeg de man een verblijfsvergunning. Hij werkt in een café in Amsterdam. Dat de AIVD hem al langere tijd in de gaten houdt, noemde hij eerder 'een geruststelling'. 'Dan zullen ze ontdekken dat ik geen bedreiging vorm.'