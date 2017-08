'In Nederland is het traditie om rationeel om te gaan met terroristische dreiging'

Een tip uit Spanje was gistermiddag aanleiding voor de afgelasting. Wat zegt dat?

'Sinds de aanslagen in Madrid (in 2004, red.) is de samenwerking tussen de Spaanse veiligheidsdiensten verbeterd. Vervolgens hebben deze diensten ook hun internationale banden aangetrokken.



'De samenwerking tussen Europese veiligheidsdiensten is tegenwoordig goed. Na de aanslagen in Madrid en Londen (in 2005, red.) zijn er in Brussel structuren in het leven geroepen om de uitwisseling van informatie en tips te faciliteren. Tussen 2001 en 2004 heerste in Europa de gedachte dat nine-eleven een conflict was tussen de Amerikanen en de moedjahedien. Na Madrid en Londen is het Europese veiligheidsbeleid in sneltreinvaart neergezet. Sinds de aanslag op Charlie Hebdo zullen er ongetwijfeld kleine dingen zijn verbeterd, maar de grote structuren zijn destijds tot stand gekomen.'