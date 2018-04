'Ik vind ze leuk, waarom mogen ze niet blijven?'

'Wij verstoppen ons niet meer'

Ik kom er nu pas achter hoeveel van wat in de krant staat niet waar is De 14-jarige Ami.

De grote zichtbaarheid van We Are Here maakt de omgang met deze groep zo complex. 'Wij verstoppen ons niet meer', zeggen veel van de uitgeprocedeerde asielzoekers die vaak al vele jaren in Nederland wonen en al heel wat asielprocedures zonder succes hebben doorlopen. Bed, bad en brood is voor hen niet genoeg. Ze willen een eigen huis en de mogelijkheid om een toekomst op te bouwen. Tot het zover is zijn ze luid en duidelijk in de stad aanwezig.



'Ik vind ze leuk, waarom kunnen ze niet blijven?', zegt de 14-jarige Ami die samen met haar zusjes Jasmina (11) op het buurtfeest is afgekomen. De twee hebben vrijdagavond handtekeningen verzameld in de buurt: iedereen die zich veilig voelt in de buurt, ondanks de krakers, kon zijn handtekening zetten. Ze haalden twee vellen vol steunbetuigingen op.



'Ik kom er nu pas achter hoeveel van wat in de krant staat niet waar is', zegt Ami met een zorgelijke frons. 'De Telegraaf schreef dat iedereen hier bang is voor de asielzoekers, maar dat is gewoon niet zo.' Jasmina, stoer: 'Ik vind ze helemaal niet eng. We hebben vandaag gewoon heel leuk met ze gevoetbald.'