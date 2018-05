Het weer: zonovergoten en warm

Er bouwt zich een stevig hogedrukgebied op boven het noordwesten van het Europese continent. Het centrum ligt in de buurt van Denemarken. Het is hierdoor zonnig en droog lenteweer in Nederland, waarbij het geleidelijk warmer wordt. Vanaf dinsdag verschuift de hogedruk naar de Baltische Staten en Finland. Hierdoor kunnen storingen vanaf de oceaan dichterbij komen. De kans op buien neemt dan zienderogen toe.



Vandaag is het zonnig, er drijven in de loop van de dag enkel wat hoge wolkensluiers over. De oostelijke wind wordt matig, meestal kracht 3, en zorgt ervoor dat de frisse ondertoon uit het weerbeeld verdwijnt. Het wordt rond 19 graden in het noorden en noordwesten en 20 tot 22 graden verder landinwaarts. Vanavond en vannacht blijft het helder en de temperatuur daalt naar 9 tot 5 graden. Morgen overdag schijnt opnieuw de zon volop. In het hele land wordt het een warme dag met 20 graden tot 24 graden; in Limburg wordt de 25 graden aangetikt en is sprake van een regionaal zomerse dag.



Maandag wordt het op veel meer plaatsen zomers. De maxima liggen dan tussen 23 en 26 graden.



Dinsdag wordt de warmste dag met 24 tot 27 graden. Woensdag is het ook nog flink warm, wel verschijnen weer wolken aan de hemel en later neemt de kans op onweersbuien toe.