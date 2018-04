'Het Nederlandse onderwijs glijdt langzaam af'

De afgelopen twintig jaar zijn basisschoolleerlingen en middelbare scholieren slechter gaan presteren, blijkt uit uw onderzoek. Komt dat als een verrassing?

'Niet helemaal. We zagen dit beeld al in internationale onderzoeken. Daarom besloten we zelf aanvullend onderzoek te doen. Dat heeft het beeld bevestigd dat het Nederlandse onderwijs gemiddeld genomen goed is, maar door de jaren heen langzaam afglijdt. Daar maak ik me zorgen over.'



De prestaties blijven niet alleen achter bij vakken als rekenen en taal, maar ook bij het bewegingsonderwijs op de basisschool en het burgerschapsonderwijs in het voortgezet onderwijs.