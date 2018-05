'Herdenk wie je wilt, maar laat een ander altijd in zijn waarde'

In Moerdijk overheerst het dorpsgevoel. Hier geen discussies over wie er wel en niet worden herdacht. De herdenking wordt hier juist steeds belangrijker, merkt Ingrid.



Ook toen ze tien jaar niet in Moerdijk maar in een plaats verderop woonde, kwam ze samen met haar man op 4 mei naar haar geboortedorp. Die traditie brengt ze nu over op haar kinderen. 'Want ik wil niet dat zoiets als de Tweede Wereldoorlog nog een keer gebeurt. Op zoveel plekken in de wereld is het onrustig. Dan hoop je dat degenen die in de politiek zitten, nadenken voordat ze een nieuwe oorlog beginnen.'



Op de basisschool las Sanne (18) tijdens de herdenking een gedicht voor. 'Dat was heel aangrijpend.' Op internet had ze naar informatie gezocht over wat er tijdens de oorlog precies in Moerdijk was gebeurd. Meest bijgebleven zijn de parachutisten die bij de Moerdijk-bruggen verdronken of werden neergehaald door de Duitsers. Sanne: 'Ze kwamen hier om ons te helpen, maar kwamen om. Ik denk dat ik het daarom nog zo goed weet.'



Voor Dick (70) voelt het nog altijd 'noodzakelijk' ieder jaar bij de oorlog stil te staan. Als hij als vrachtwagenchauffeur op 4 mei onderweg was, zette hij de auto langs de kant van de weg voor twee minuten stilte. Soms brachten de tochten hem langs de grote begraafplaatsen in Frankrijk. 'Dat maakte indruk.'



In de familie gaat nog altijd het verhaal over overgrootmoeder rond, die tijdens een bombardement op het dorp Klundert een granaatscherp in haar rug kreeg. Zwaar gewond én zwanger werd ze geëvacueerd. Ze beviel van een zoon in een bakfiets. Het artikel in de lokale krant, waar haar overgrootmoeder haar verhaal deed, nam Sanne mee naar school.



Het fotoalbum uit die tijd is altijd doorgegeven in de familie. Sanne: 'Dat komt straks bij ons. Zo blijft het bewaard en kunnen we altijd blijven herinneren.'