Groot probleem voor onschuldige verdachten: een geloofwaardig alibi produceren

In 60 procent van de gevallen wisten leken en rechercheurs valse alibi's te onderscheiden van echte: dat is net iets meer dan het toeval

De politie wil niet op de bevindingen van Nieuwkamp reageren omdat ze het onderzoeksrapport nog niet hebben gelezen.



In de VS is een alibi dat ten onrechte als vals wordt bestempeld een belangrijke oorzaak voor rechterlijke dwalingen. In oude strafzaken die in de VS met behulp van nieuwe dna-sporen werden doorgelicht, bleek dat in 68 procent van de onterechte veroordelingen het alibi van de verdachte ten onrechte niet werd geloofd. Het aantal onderzochte gerechtelijke dwalingen in Nederland is te klein om zo'n percentage te noemen.



Valse alibi's onderscheiden van echte, is knap lastig. Nieuwkamp legde valse en echte alibi's ter beoordeling voor aan 200 leken en rechercheurs. In 60 procent wisten ze echt van nep te onderscheiden: dat is dus net iets meer dan het toeval.