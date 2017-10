'Fors' meer geld naar ontwikkelingshulp onder Rutte III? Dat valt reuze mee

De verwarring komt door het onduidelijk opschrijven van het bedrag dat op dit moment en over vier jaar precies beschikbaar is voor ontwikkelingshulp

In werkelijkheid blijft 'het ontwikkelingsbudget de komende jaren nagenoeg gelijk', zegt een rekenkundig expert, die niet met naam in de krant wil vanwege de gevoeligheid van de kwestie. Vooral de ChristenUnie ziet een substantiële verhoging van het ontwikkelingsbudget als wisselgeld voor het niet verruimen van het kinderpardon.



De verwarring komt door het onduidelijk opschrijven van het bedrag dat op dit moment en over vier jaar precies beschikbaar is voor ontwikkelingshulp. Nederland heeft dit jaar 4,5 miljard euro beschikbaar. Dat bedrag is alleen terug te vinden in een aparte nota die de overheid elk jaar uitgeeft over het ontwikkelingsbudget, de zogenoemde HGIS-nota. Het huidige bedrag van 4,5 miljard voor ontwikkelingshulp zou volgens die nota zonder investeringen van het nieuwe kabinet in 2021 dalen naar 4,1 miljard euro.



In het regeerakkoord is afgesproken dat het budget in 2021 met 0,5 miljard groeit en dus uitkomt op 4,6 miljard euro. Daarmee komt het verschil tussen 2017 en 2021 - na vier jaar Rutte III - uit op precies 127 miljoen euro.