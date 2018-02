'De ingrediënten van onze producten moet je in principe kunnen eten'

Aluminium in je deodorant, tandpasta met plastic balletjes. Je moet maar weten wat je elke dag onder je oksels spuit of op je tandenborstel smeert. Cosmetica zitten vol met conserveermiddelen en chemische stoffen waarvan we niet precies weten hoe goed of slecht ze zijn. Vergroten parabenen nu wel of niet de kans op borstkanker? En vreet je zonnebrand het koraal in tropische oorden echt aan, of valt het mee? Schadelijk, zeggen verontruste wetenschappers. Volstrekt veilig, reageert de branche.



De jongens van The Ohm Collection, een jonge Nederlandse cosmeticalijn die deodorants en gezichtscrèmes maakt, nemen het zekere voor het onzekere.