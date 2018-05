'De herrie rond de herdenking op 4 mei brengt ons juist verder'

Nu lijkt het debat gepolitiseerd: schrijver Robert Vuijsje stelde in NRC dat op Twitter vooral extreem-rechts zich hard maakt voor het uitsluitend herdenken van slachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog, terwijl extreem-links voor uitbreiding met andere, recentere slachtoffers pleit. Hij vindt dat wrang voor de Joodse slachtoffers van racistische massamoord.



'Ik houd me verre van framing in links-rechts. De activisten van de 'lawaaidemonstratie' zijn selectief verontwaardigd voor de Indonesiërs, andere groepen weer over iets anders. Dat is niet erg, zo voer je een debat. Vorig jaar ging de discussie rond 4 mei over vluchtelingen, daarvoor over SS'ers, Duitsers en collaborateurs. Het heeft ook te maken met hoe we kijken naar onze geschiedenis, niet zwart-wit maar in grijstinten. De discussies zeggen iets over waar we staan en wie we zijn als Nederlanders.'



En waar staan we in 2018?



'We zijn zeker aan het worstelen met identiteit: wie is Nederlander, wie hoort erbij en wie niet, wat is de rol van ons koloniale verleden en van racisme, dat zie je allemaal terug rond de 4-meiherdenking.



Het antisemitisme duikt weer op in allerlei delen van de wereld, is dat geen reden de Holocaust centraal te stellen bij de Dodenherdenking?



'Dat is zeker zeer verontrustend. Maar ik denk niet dat je dat kunt oplossen op 4 mei. Voor mij persoonlijk is de Holocaust het belangrijkst om te herdenken en ik denk voor ­velen die naar de herdenkingen ­komen. Ik heb er veel bijgewoond de afgelopen tien jaar en ik zag toch vooral een wit, hoogopgeleid publiek, niet echt de plek om het antisemitisme te bestrijden.