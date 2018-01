'Coldcasekalender', waarmee gevangenen oude moordzaken helpen oplossen, is 'doorslaand succes'

Nul euro uitgekeerd

Komt de gouden tip niet, dan kost het ons niks. Het vooruitzicht van een beloning kan mensen wel over de streep trekken Wim de Bruin, woordvoerder van het OM ©

In totaal kwamen er in 2017 zo'n 800 tips binnen over cold cases, bijna vijf keer zoveel als een jaar eerder. Volgens de politie het gevolg van de toegenomen aandacht voor oude zaken. Niet alleen door de coldcasekalender, maar ook door tv-programma's als Cold Case: Dader Gezocht en Opsporing Verzocht.



Hoewel er vorig jaar een recordbedrag aan tipgeld is uitgeloofd - 1.135.000 euro in 76 zaken - werd het geen dure aangelegenheid voor de staat: er is nul euro uitgekeerd. Dat komt doordat alleen tot betaling van de tipgever wordt overgegaan als de tip leidt tot vervolging van een verdachte. Dat gebeurt doorgaans maar bij een paar procent van de tips.



Desondanks is het uitloven van een beloning een veelgebruikt instrument van politie en OM. 'Baat het niet dan schaadt het niet', aldus woordvoerder van het OM Wim de Bruin. 'Komt de gouden tip niet, dan kost het ons niks. Het vooruitzicht van een beloning kan mensen wel over de streep trekken.'