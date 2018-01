'Als je alles racisme noemt, kun je de echte racisten niet meer vinden'

Spinoza of Paul Verhoeven?

'Dat slaat als dilemma natuurlijk nergens op. Maar ik kies toch voor Paul Verhoeven, want die staat dichter bij mij. Ik ben opgegroeid met zijn films; voor mij is de moderne Nederlandse cultuur in beeld gevangen door Paul Verhoeven. Die scène in Turks fruit, met het fietsen door Amsterdam, dat is voor mij, en velen met mij, hét toonbeeld geworden van verliefdheid en vrijheid.



'Toen ik net verliefd was op Robert, met wie ik nog steeds samen ben, slingerden we zo 's avonds over de Albert Cuyp, waar ik toen woonde.