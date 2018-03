Alles wil zo graag leven, dat ik ervan in mijn godvergeten sas raak

Het is misschien nog koud maar het is lente, je ruikt het in de lucht. De zon schijnt, de krokusjes bloeien. Ik loop in de stad, in mijn sas. Heel erg. Er middenin. BOEM! In het hart van mijn sas ben ik. Alles is mooi. Mijn buurtje, de mensen, ze lachen weer. Hebben hun kleurenkleren aangetrokken. Er is hoop voor de toekomst.