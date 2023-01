Zwart leer was toch alleen voor de rockgoden onder ons? Nee hoor, het (imitatie)leer van nu is verrassend toegankelijk

Zanger Rob de Nijs als rocker in spelprogramma ‘De Holidayshow’. Beeld ANP / ANP

Het icoon

Wat Johnny Hallyday is voor Frankrijk en Udo Lindenberg voor Duitsland, is Rob de Nijs voor Nederland: een populaire zanger, nationale trots bijna, in de huls van een rocker. Zowel Hallyday, Lindenberg als De Nijs grepen daarvoor naar het rock-’n-roll-kledingstuk bij uitstek: de leren broek. Denk aan Elvis in zijn Comeback Special (een concert uit 1968), Jim Morrison en z’n concho belt, Iggy Pop op de albumhoes van Raw Power. Want dat suggereert deze broek: ruwe bolster. Het enige wat daar altijd tegen pleit bij Rob de Nijs is die allesbehalve rauwe stem, de warmste van Nederland.

De sterveling

Bij Jody Bernal zijn de rollen omgedraaid. Waar de popster het zelf casual houdt in sneakers, spijkerjack en pet, hult echtgenoot Melissa Theba zich in leer. Ze staat hiermee in rechte lijn met Suzi Quatro, die in de jaren zeventig al greep naar de zwartleren jumpsuit, het uniform van de rockchick.

Jody Bernal met partner Melissa Theba. Beeld ANP / Patrick Harderwijk

De moderne jumpsuits verschillen wel van die van Quatro (die er nog altijd in optreedt). De nieuwe exemplaren zijn vrijwel allemaal van imitatieleer, vaak ruimer van snit, ja zelfs bloezend aan de bovenzijde, met knoopjes in plaats van een rits en een brede riem met elegante gesp. Dat haalt allemaal wel enigszins de rock uit de roll, zoals Megadeth en Iron Maiden ook niet meer hetzelfde klinken nu 13-jarige meisjes replica-tourshirts van de bands zijn gaan dragen. Maar ach, que si, que no.

Vanaf links: Prada, Hermès, Dior men, Amiri, 1017 Alyx 9sm Beeld Imaxtree

Op de catwalk

Dat zwart leer niet alleen aan motormuizen is voorbehouden was zo klaar als een klontje op de catwalks. Leren broeken en jassen werden bij sommige huizen verre van ruig en juist gepolijst gedragen. Hermès en Celine maakten hele kostuums van soepel leer. Tom Ford, Dior en Dunhill gaven de leren jas een gelikte look en bij Alyx werd er een uiterst knuffelbare trui op een stoere broek gedragen. Bij Burberry en Vtmnts werden meerdere lagen leer over elkaar gedragen, wat zorgde voor een rijk en dramatisch beeld, met een knipoogje naar The Matrix.

Huiswerk

* Wat je verder ook draagt; de leren broek is altijd een statement.

* Suède is de binnenkant van de dierenhuid. Het wringt als je dat combineert met leer – dat oogt onnatuurlijk, als een jas die je binnenstebuiten draagt.

* Pas op voor leer in een andere kleur dan zwart. Vooral rood. Google maar ‘Eddie Murphy' en ‘Delirious’.