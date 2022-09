‘Zuur’ is een uitstekend pepmiddel om alles wat vet is doorvreetbaar te maken. Dus waarom citroen niet?

ReBel Chips Beeld Rebel chips

In het chipsschap, permanent boeiend slagveld van doorvreetwetenschap en smaakmarketing, zijn ineens de citroen en limoen in opmars. Voorheen was deze smaak voorbehouden aan parmantig verpakte Zuid-Europese merken in de dubbele-prijscategorie, maar nu heeft Lays (net als PepsiCo-concerngenoot Duyvis) een ‘Strong’-lijn met chilli (dubbel l) en lime, en het Belgische ReBel (Ekoplaza) citroen-chilismaak.

Zoals we van azijnsmaken salt & vinegar, ketchup, joppie, pickle en patatje-mayo* weten is ‘zuur’ een uitstekend functionerend pepmiddel om alles wat vet is doorvreetbaar te maken. Dus waarom citroen niet? Hollandaisesaus (boter + ei + citroen = omg) bestaat tenslotte ook (en is volgens Hiske Versprille het lekkerste wat er bestaat), en die wordt vaak op smaak gebracht met cayennepeper. Dus: inkoppertje.

Lays Max Strong Chilli Lime: sterk (een zesenhalfje). ReBel Chili Citroen: nog veel sterker, alsof je steeds opnieuw je vinger over de bodem van de zak haalt.

* Oh ja, beste Lays, hierbij nog een gratis idee voor een nieuwe Iconic Local Flavour: Kaasblokje Met Zilveruitje Aan Een Cocktailprikkertje.

Cijfer: 8