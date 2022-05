Zuiveldrankjes op basis van erwteneiwit: hoe scoren die ten opzichte van andere drinks?

Beeld Getty

Er zijn al zoveel plantaardige ‘zuiveldranken’…

Klopt. Maar de meeste plantaardige zuiveldrinks (ze mogen geen ‘melk’ heten) zijn misschien lekker in je koffie of muesli, voor je gezondheid kun je vaak net zo goed water drinken: ze hebben nauwelijks voedingswaarde. Om dat te maskeren, worden er vaak vitaminen en mineralen toegevoegd, zoals vitamine B12, vitamine D en calcium, maar die zitten al van nature in koemelk.

Er zitten toch allerlei gezonde dingen in, zoals haver?

De meeste plantaardige dranken bevatten naast water maar een paar procent van het ingrediënt waar ze naar genoemd zijn. Verder verdikkingsmiddelen, aroma’s, emulgatoren en soms bovengenoemde vitaminen. Maar eiwit zit er niet of nauwelijks in, terwijl koemelkzuivel een van onze belangrijkste eiwitbronnen is. Alleen sojadrink is wat voedingswaarde en eiwitgehalte betreft vergelijkbaar met melk.

Dus er is naast sojadrink geen goed plantaardig alternatief voor melk?

Twee nieuwkomers doen het ook best goed: de plantaardige drinks van Wunda en de erwtendrink van Albert Heijn, allebei op basis van erwteneiwit.

Erwten? Dat klinkt vies.

Je proeft geen erwten! In deze drankjes is alleen erwteneiwit gebruikt: een hoogwaardige, neutraal smakende proteïnebron. Erwten bevatten per 100 gram zo’n 5 gram eiwit, en net zoals je eiwit uit melk kunt halen, kun je dat ook doen met de eiwitten in erwten. Erwteneiwit wordt tegenwoordig ook gebruikt in sportsupplementen, ‘proteïneproducten’, muesli’s en vleesvervangers.

Waarom zijn erwtendrankjes dan beter?

Allereerst omdat er meer eiwit in zit dan in andere plantaardige zuiveldrinks: 2,2 procent (Wunda) en 3,2 procent (AH). In melk en sojadrink zit zo’n 3,5 procent eiwit. Aan de erwtendrink van AH is alleen extra calcium toegevoegd, aan de Wunda-dranken ook vitaminen D, B12 en B2. Vooral voor veganisten is genoeg vitamine B12 belangrijk, omdat deze vitamine verder alleen in voedingsmiddelen van dierlijke oorsprong zit.

Nog meer?

Alle plantaardige dranken zijn beter voor het milieu en klimaat dan koemelk. Maar amandelen, cashewnoten, kokos, rijst en soja komen uit (sub)tropische gebieden. Ook de teelt is niet erg verantwoord. Erwten (en haver) groeien, heel duurzaam, in Noordwest-Europa en hebben weinig nodig. Erwten zijn een veel betere eiwitbron dan haver. Het AH-erwtendrankje is een prima en redelijk betaalbaar melkalternatief. Nu nog vitamine B12 erin.