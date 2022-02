Zowel de XC40 als de C40 is een bijna perfecte auto

Het arme Volvo zit onder de plak bij het CMA-platform en had dus jammer genoeg niet de vrije hand bij het ontwerpen van de hele C40. Bij de instellingen blijkt de efficiencystrategie fijne vruchten af te werpen.

Volvo C40 Recharge

Het verhaal van Volvo is dat van meer (kleine) automerken. Opgeslokt door een grotere, gedwongen tot uiterste efficiency, waarna het moeilijk wordt een eigen gezicht te behouden. Zo bouwt Volvo zijn nieuwste auto, de volledig elektrische C40 Recharge, op het zogeheten CMA-platform (de letters staan voor Compact Modular Architecture), waar ook onder meer de Volvo XC40, de Lynk & Co 1 en de Polestar 2 op worden gebouwd, allemaal deel uitmakend van hetzelfde Chinese concern. De overeenkomsten tussen modellen van hetzelfde platform zijn vaak groter dan de verschillen.

Volvo XC40 Recharge

Autorijders vinden dat prima. De XC40 is Volvo’s best verkopende model. Wat de Volvo-woordvoerder, die Blik een fjordblauwe C40 uitleent, plezier doet maar toch ook een kleine zucht ontlokt. Want kijk eens, daar prominent achter de ingang van het Volvo-gebouw bij Beesd, daar staat een S90 te glimmen, het topmodel van de Zweedse autofabrikant, de limousine, prachtig gestroomlijnd vormgegeven; een sedan die net als de stationcar V90, het Volvo-dna ademt. Maar: nauwelijks nog vraag naar, mensen willen een SUV.

Niet zo vreemd dus dat Volvo zijn elektrificatie van de vloot opende met de XC40 Recharge, die sinds 2020 verkrijgbaar is. Volgend jaar verschijnt een elektrische XC90 en in 2025 willen de Zweden dat de helft van hun verkochte auto’s volledig elektrisch is. Vanaf 2030 zeggen ze alleen nog maar elektrische auto’s te verkopen. Blik hoopt wel dat binnen die bewonderenswaardige ambitie nog wat mogelijkheden openblijven voor de ontwerpers. Want over de eerste twee volledig elektrische auto’s is wat dat betreft nog wel wat te zeggen. De XC40 Recharge is uiterlijk identiek aan de brandstofversie, XC40, met uitzondering van het aanzien van de grille: die is bij de Recharge afgedicht met een kunststofplaat in de lakkleur. Hartstikke efficiënt, maar ook behoorlijk teleurstellend. Over het design van de recent verschenen C40 Recharge is Volvo zelf heel tevreden, al kost het ze moeite woorden te vinden voor wat er nu precies nieuw is. De woorden ‘bouwt voort op de basis van’ en ‘oogt sportiever en lichter’ vallen, waarna hoofdontwerper Robin Page bij de presentatie in juni 2021 besloot met: ‘Dit idee van nieuwe wegen inslaan met iets vertrouwds komt terug in verschillende details.’

De elektrische XC40 is alleen herkenbaar aan de identieke, overbodige grille die is afgedekt met een kunststof plaat in lakkleur.

De C40 is dus, en daar heb je dat platform weer, gewoon de broer van de XC40. Interieur, techniek en de helft van de buitenkant van deze sportieve crossover is hetzelfde als de SUV. Het verschil zit hem achterin. Daar heeft de passagier door de aflopende daklijn 4 centimeter minder hoofdruimte, wat alleszins overkomelijk is. Die daklijn loopt uit in een nieuwe, fraaie derrière met andere verlichting. Die achterkant is spectaculair veel mooier dan de verouderde van de XC40 en betoont zich een verfijndere versie van de toch al machtig mooie achterkant van de V60 en V90 – vermoedelijk had de C40 een schitterende auto geweest als de designers voor de hele auto de vrije hand hadden gekregen. Maar ja, die efficiency en dat platform, hè.

De spectaculair mooie achterkant van de C40, met uit drie delen bestaande achterlichten, die beschaafd uitmonden in de horizontale lijn op de achterklep in plaats van schreeuwerig op elkaar aan te sluiten.

Gemiste kans dus. Wel is het vermoedelijk de enige gemiste kans. Want verder is zowel de XC40 als de C40 een bijna perfecte auto. Laat u door het ‘sportieve’ karakter van de C40 niet misleiden: de coupé rijdt net als de SUV (XC40) zoals we inmiddels van een elektrische SUV gewend zijn: die dingen zijn zwaar, met veel gewicht onderin en dat merk je met sturen. Grappig dat de auto's een instelling hebben om het sturen nog wat zwaarder te laten aanvoelen – vermoedt de fabrikant een verlangen naar Volvo Trucks? Je merkt het ook met accelereren, want ondanks de 408 pk en de vierwielaandrijving (er bestaan ook voorwielaangedreven uitvoeringen) nodigen de Volvo's niet uit tot malle fratsen bij het verkeerslicht. Coupé of niet, een Volvo is een beschaafde auto voor beschaafde mensen.

Over die instellingen gesproken: daar blijkt de efficiencystrategie ook fijne vruchten af te werpen. Eindelijk eens een autobouwer die durft te beslissen. Geen ontelbare mogelijkheden om displays vorm te geven, geen verschillende rijmodussen (die toch nauwelijks van elkaar verschillen), geen dertien manieren om de radio harder of zachter te zetten. Bij bijna alle infotainment- en rij-instellingen heeft Volvo die keuze al gemaakt en hoeft de bestuurder dat niet meer te doen. Driewerf hulde. Wie voor de ‘pilot-assist’ kiest, krijgt alles erbij: rijbaanbegeleiding, dynamische cruise-control (beide werken voortreffelijk) en, op zijn Zweeds streng en tot vervelens toe: handen aan het stuur! Ook Zweeds streng: bij een parkeeractie waarbij de auto een takje van een heg dreigde te raken, volgde een onverbiddelijke remingreep.

Toch een verschil gevonden: boven het handschoenenkastje zit in de C40 een fraaie sfeerstrook, die 's avonds sfeervol oplicht.

Ook goed: de met slimme software werkende actieradiusassistent, die voortdurend de afstand berekent die nog kan worden afgelegd. Het lukte Blik niet ook maar één keer dat systeem op een fout te betrappen. Toen we op een koude ochtend de auto van de laadpaal haalden, bekende hij volmondig dat we niet hoefden te rekenen op de gebruikelijke 400 kilometer. De geschatte afstand bedroeg 270 kilometer. Die eerlijkheid had Blik nog niet eerder ervaren. Ook dat is het verhaal van Volvo.

Gereden Volvo C40 Recharge Prijs vanaf € 57.950 Gewicht 2.207 kg LxBxH 444 x 203 x 159 Vermogen 408 pk (300 kW) Batterij 78 kWh Verbruik tijdens test 23 kWh / 100 km Actieradius WLTP 444 km Bagageruimte 419 / 1.205 l Volvo XC 40 Recharge Prijs vanaf € 44.995 Gewicht 2.120 kg LxBxH 442 × 187 × 165 cm Vermogen 408 pk (300 kW) Batterij 78 kWh Verbruik tijdens test 24 kWh / 100 km Actieradius WLTP 425 km Bagageruimte 413 / 1.289 liter

Het pakket batterijen dat op de bodemplaat ligt, kost de achterpassagiers ruimte. Er blijft genoeg over, in de C40 met zijn aflopende daklijn iets minder.

In nieuwe auto's is het soms zoeken naar de startknop. Bij de twee elektrische Volvo's kun je dan blijven zoeken: hij is er niet meer. Na het contactslot loopt nu dus ook de startknop op zijn laatste benen. De ‘sleutel’ signaleert dat de bestuurder binnen is, waarna het beroeren van het rempedaal volstaat om de elektronica in werking te zetten.

Volvo gaat voor Blik iets te snel met zijn tijd mee: er zijn alleen nog maar USB C-aansluitingen.

Handig, handig Volvo heeft veel overbodige mogelijkheden en instellingen geschrapt. Gebleven zijn twee superieure handigheidjes: een knop in de bagageruimte om de (prijzige) trekhaak tevoorschijn te toveren en weer te laten verdwijnen. En een knopje in het beeldscherm om voor beter zicht de hoofdsteunen van de achterpassagiers neer te klappen. Werkt helaas ook als er wél passagiers achter in de auto zitten.

Gebleven is gelukkig het handige knopje in de bagageruimte, waarmee je de verborgen trekhaak tevoorschijn tovert (en weer verbergt). Topdetail.

Omdat er onder de motorkap nogal wat ruimte over is presenteert Volvo in beide auto's daar een 'frunk'. Kan een forse weekendtas in. Of de laadkabel.