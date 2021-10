Zout, vet, bros, zacht, heet – de hogere doorvreetkunde van de Rode Curry-pepsel

Altijd goed om in eetverband van tijd tot tijd het werk van Michael Moss weer even onder de aandacht te brengen. In twee boeken, Zout, suiker, vet en Hooked betoogt hij overtuigend hoe gehaaid de grote voedseljongens te werk gaan om ons slaven te maken van de dooreetfactor, met uitgekiende smaakverhoudingen. Ze pakken ons bij het stuitje, trekken met een ferme ruk de ruggegraat uit onze romp en daar liggen we dan, willoos tussen de zakken chips tot die allemaal leeg moeten.

Firma Bolletje, is de overtuiging van Het nieuwe eten, heeft met dit doel een geheim ondergronds laboratorium vol raketgeleerden opgericht; met name de factor ‘bros’ beheerst Bolletje op alle fronten angstwekkend goed. Geen wonder dat ze vanzelf uitkwamen bij de gedachte hoe ze ‘bros’ en ‘crèmig’ met elkaar konden combineren, een geheide doorvreetcombinatie volgens de wetten van Moss. En zo werden de pepsels geboren, gevulde (!!1!) pretzeltjes, knapperig vanbuiten, smeerbarig vanbinnen. De kaasvariant verraadt de gefituurde-kaasstengeloorsprong van dit beëlzebubse plan.

Nieuw is nu de Rode Curry-pepsel, een limited edition (voor extra marketingpunten). Eerlijk: de smaak is behoorlijk overtuigend Thais. Inclusief een lang in de mond doorzingende rode peper. Heetheid is óók een schransopwekker, trouwens.

Ondanks dit alles maakt de pepsel overigens geen schappenopmars van karamel-zeezoutomvang. En dat komt doordat het hele idee van een gevuld zoutje iets onmiskenbaar ranzigs heeft. Er hangt een zweem van verslonsde puberkamers omheen, dus vooralsnog blijven ze op een voor een A-merk ongekend lage supermarktplank steken (de onderste, namelijk). Ons snobisme blijkt weer eens onze redding.

Cijfer: 7,5