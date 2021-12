Zou Rutger Groot Wassink iets soortgelijks willen communiceren als Tita Tovenaar?

Tita Tovenaar en dochter Tika. Beeld ANP

Misdaadjournalist Kees van der Spek vertelde me laatst dat hij vroeger, als jongen van 16, steevast een potloodje onder zijn ogen trok voordat hij de deur uit ging, net als zijn vrienden. Dat oogpotloodje is feitelijk helemaal verdwenen, zei Kees, en dat is inderdaad zo. Heel af en toe zie ik weleens een jongeman voorbijschuimen met een zwart lijntje onder het oog, meest recent nog de Italiaanse winnaars van het Eurovisie Songfestival, maar dat gebeurt niet op dezelfde schaal als in die gothische jaren tachtig.

Opmerkelijk, want maquillage is de geslachtelijke grens gaandeweg aan het oversteken, met nagellak als meest in het oog springend voorbeeld.

Iedere striptekenaar zal u vertellen dat ogen en wenkbrauwen instrumenteel zijn bij het communiceren van emotie. Hoge, gebogen wenkbrauwen? Verbazing. Gefronste wenkbrauwen in V-vorm? Ik ben boos! Ook bij de emoji’s in WhatsApp – een studie van emoties middels simpele streepjes – zijn het de ogen en de wenkbrauwen die vertellen van vreugde, verdriet, vermaak enzovoort.

Borstelige wenkbrauwen die zich in noordelijke richting bewegen, maken op mij altijd een geleerde indruk. Dat komt door Tita Tovenaar, de door Ton Lensink gespeelde held uit de gelijknamige tv-serie, waarvan ik ook een plaatjesboek had. Tita Tovenaar was een magiër, verstrooid van aard uiteraard, die werd bijgestaan door zijn dochter Tika. Zij kon met een klap van haar hand de hele wereld om haar heen stilzetten. Gaaf.

Rutger Groot Wassink Beeld GroenLinks Amsterdam

De wenkbrauwen van Ton Lensink stonden gekruld omhoog, kenmerk van genialiteit. Zou de Amsterdamse GroenLinks-wethouder Rutger Groot Wassink iets soortgelijks willen communiceren? Ik zag hem laatst voor de camera’s van Nieuwsuur een punaise op de stoel van Jesse Klaver leggen (‘Aan iedereen komt een eind, dus ook aan Jesse Klaver’), waarbij ik verbaasd (wenkbrauwen omhoog) de biologische bijzonderheid herkende dat haren bij mannen boven op de bol verdwijnen, maar elders weer de kop opsteken (neus, oren, wenkbrauwen). Dat is uiteraard een genetisch gegeven, een groeicyclus die wordt gestuurd door een cocktail van hormonen, maar dat wil niet zeggen dat je de regie erover helemaal uit handen moet geven.

Sommige mannen epileren hun wenkbrauwen zoals vrouwen dat doen. Ik zag het al bij Italiaanse twintigers, en bijvoorbeeld ook bij de Braziliaanse PSV-speler Carlos Vinícius, een stoethaspel van een spits overigens.

Dat is me net iets te bekoorlijk, maar enige bosbeheersing kan geen kwaad. Je kunt het wegbranden, zoals de Turkse kapper met je neus- en oorhaar doet, maar veiliger is het om met de trimmer langs een kammetje te scheren. ‘Pay attention to your hair’, zei Hillary Clinton al, ‘because everybody else will.’