Zorgvuldig en vakkundig kiezen, dat is het geheim van restaurants zoals deze Amsterdamse bistro

Restaurant Ô Bistro aan de Lindengracht in Amsterdam Beeld Els Zweerink

Ô Bistro, Lindengracht 248, Amsterdam obistro.nl Cijfer: 8+ Eenvoudige, vriendelijk geprijsde Franse keuken en een zeer prima wijnkaart. Voor rond de € 9, hoofd rond de € 20, dessert € 8. Open wo t/m za, zaterdag ook lunch.

Het loopt tegen 7 uur, maar de zon staat nog steeds boven de hoge huizen in de Amsterdamse Jordaan. Midden op de gedempte Lindengracht zijn de tafels gedekt met eenvoudig, glimmend glaswerk en bestek en rood-witgeblokte keukendoeken die dienstdoen als servet. We zijn gaan zitten bij Ô Bistro, een klein restaurant gerund door een Italiaan en een Fransman. Op het terras schuiven veel vaste gasten aan, groepjes artistieke types, Franse en Vlaamse toeristen, families met kinderen en stellen. Een buurvrouw komt op het gevelbankje snel even een toetje eten.

Het is de laatste recensie voor de vakantie; eind augustus zijn we er weer met een cijfer, volgende week begint een 6-delige serie over zomereten aan het water. Dat noopt tot algemene overpeinzingen. De bewonderenswaardige veerkracht en creativiteit waarmee de horeca zich door de tegenslag van de afgelopen twee jaar heen sloeg, en hoe euforisch we waren toen we weer mochten – het voelt op een of andere manier allemaal alweer zo lang geleden.

Moules a l’escabeche. Beeld Els Zweerink

Nu de stofwolken van de coronasluitingen zijn neergedaald, blijkt de situatie in veel restaurants ook wezenlijk anders dan voorheen. Een combinatie van personeelstekort, inflatie, hoge prijzen voor basisingrediënten én het financiële gat dat is geslagen door de coronacrisis houdt veel ondernemers in de klem (zie kader). We kwamen de gevolgen ervan de afgelopen maanden al op allerlei plekken tegen: zaken die meer dicht zijn dan open, middenklassemenu’s die in plaats van 30 euro plotseling 50 kosten, en hogere middenklassemenu’s die in plaats van 60 plotseling bijna 100 euro kosten, flessen wijn die zes keer over de kop gaan, halffabrikaten en gebrek aan à la mi­nute-bereidingen, onderbezetting of slechtgeïnformeerd personeel – verschijnselen van het type ‘minder kwaliteit voor een hogere prijs’ waarvan we jarenlang dachten dat we er binnenkort wel vanaf zouden zijn.

Restaurateurs zullen geen andere keuze hebben dan zich ook hier weer met creativiteit en zorgvuldigheid uit te vechten om de gunst van de gasten te bewaren, die na tien jaar gastronomische hoogtij heel goed weten wat er te koop is en bovendien zelf óók voorzichtiger met hun geld moeten omgaan. Ik ben ervan overtuigd dat ze dat kunnen, maar makkelijk is het niet.

Vakkundig en zorgvuldig

Bij zaakjes zoals Ô Bistro, waar een mens voor rond de 50 euro per persoon nog gewoon heel erg lekker kan eten en drinken, zit de kneep hem meestal vooral in de vakkundige, zorgvuldige keuzen. Maître Daniele, hij komt uit Napels, schenkt een fijn glas biologische cider van Julien Thurel uit de Loire (€ 5,50) en een Crémant du Jura (Domaine Pignier, € 8,50) als aperitief. Ook brengt hij het menu, een schoolbord met vier voor-, vier hoofd- en vier nagerechten van chef Pierre – daarnaast is er côte de boeuf voor twee personen (€ 70). We bestellen een bordje zuurdesembrood van de uitstekende Stadsbakkerij As – het kost 3 euro, maar we krijgen er wel huisgemaakte boter met zwarte peper bij en een superhartige olijventapenade die zo zalig is dat we het bakje bijna uitlikken.

Dan zijn er oeufs mayo (hardgekookte en gehalveerde eieren met mayonaise € 9), de onverslaanbare bistroklassieker. Het betreffen hier perfect malse, nét-an hardgekookte eieren met alleen wat bieslook op de huisgemaakte, iets lopende mayonaise waarin we een goede, fruitige azijn proeven. Ernaast ligt een fris slaatje. Ook de paté maison (€ 9) bevalt. Het is geen pastei van het leverige, gladde type, maar meer een soort rustiek rullig en substantieel grof gehaktbrood, met groenepeperkorrels en een knapperig korstje: erg geslaagd. We krijgen er warm geroosterd brood bij, en uitstekend zuur van roze biet, gele wortel en augurk. Moules a l’escabeche (€ 9) zijn mosseltjes in het zuur; de Spaanse escabeche en de Peruaanse ceviche zijn etymologisch verwant. De plompe, smakelijke schelpdieren worden geserveerd met geblakerde en zorgvuldig van hun zwarte jas ontdane gele en rode paprika, kervel, kappertjes, rauwe ui, bieslook en aromatisch venkelzaad; heel fris en heel doordacht allemaal.

Courgette jaune et épinard met een venkelworstje. Beeld Els Zweerink

De wijnkaart verdient sowieso aanbeveling, met een uitgelezen keuze aan fijne flessen die allemaal tussen de € 30 en € 70 blijven, en ook een ruime keuze per glas. We drinken een bijna neonroze, zeer spetterend fruitige rosé uit Frans Baskenland van cabernet franc en tannat (van Domaine Ilarria, € 39)

Heel Frans

Het vegetarisch hoofdgerecht van courgette jaune et épinard (€ 16) kun je, heel Frans vind ik dat, uitbreiden met een gebraden venkelworstje (€ 5). Gelukkig is het beslist niet nodig bij dat al zeer complete gerecht van een gehalveerde gele courgette, lekker hard aangebakken, met een puree van courgette, lobbig geslagen slagroom met spinazie, amandelen, geitenkaascrème en een gebakken uitje. Effiloché de l’aile de raie (€ 18) vertaalt zich zo’n beetje als pulled rogvleugel; de uit elkaar geplozen vis is een beetje droog, maar ligt wel in een nogal geweldige tomatensaus, met zwarte olijven, kappertjes, gebakken broodkruim en een slaatje van rauwe venkel; heel provençaals. De échine de porc, sauce moutarde (€ 20) is precies dat: een goede schouderkarbonade, met sperzieboontjes en een superklassieke, gebonden mosterdsaus. De boontjes zijn precies lekker gaar en niet meer rauw en piepend, het varkensvlees van binnen nog een beetje blozend.

Natuurlijk sluiten we af met een crème brûlée: delicate, zeer zachte vanillecustard onder een krokant karamellaagje. Hij zit in een kommetje en is helemaal goed. Zo ook de fondant au chocolat, het lopende lavacakeje dat in de jaren tachtig beroemd werd gemaakt door Michel Bras en in de jaren negentig en nul niet van de dessertborden was weg te slaan: het is een perfect exemplaar en hij loopt bekant de Amstel in. Het roodfruitdessert bestaat uit een pasteibakje met aardbeien, bessen en basilicumolie – lekker beschuit-met-aardbeien-achtig, maar hier hadden we wel iets romigs bij gelust.

Al met al: een slim, zorgvuldig, fijn restaurant dat naar meer smaakt. Fijne zomer allemaal!

Een einde aan de opgaande lijn? In het kielzog van de financiële crisis van 2008 kwam er een heuse gastronomische hoogtij op gang, met zowel in diversiteit, kwantiteit als in kwaliteit een ongekende vooruitgang – een soort Cambrische restaurantexplosie waarin allerlei economische en culturele factoren ervoor zorgden dat er in korte tijd veel meer, op alle fronten meer verschillende en ook kwalitatief veel betere restaurants bij kwamen. Komt aan die opgaande lijn nu een einde? De Nederlandse horeca heeft z’n personeel tientallen jaren lang zo matig en achteloos behandeld – tot vorig jaar was er niet eens een cao – dat veel mensen liever op een flitsfiets zitten dan achter de bar of in de keuken staan. De inflatie maakt allerlei basisproducten duurder. En laten we ook niet vergeten dat er verschrikkelijk veel ondernemers zijn die zich tijdens de coronabeperkingen in de schulden hebben gestoken, of hun pensioen hebben opgegeten – tekorten die ook weer op een of andere manier moeten worden aangevuld. Veel restaurants stoppen ermee. Gevolgen: stijgende prijzen, verketening (want niks is zo efficiënt als een centrale keuken), automatisering (ik at laatst in een Chinees restaurant waar robots de dimsum rondbrachten) en toenemend gebruik van halffabrikaten.