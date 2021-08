Zomerse taart voor de merel in de tuin (en uzelf)

Beeld Oof Verschuren

Vlak voor de zomerstop eindigde ik deze rubriek in mijn Amsterdamse tuin, waar we zoveel mogelijk buiten aten. Meteen daarna begon het te regenen en dat hield ongeveer nooit meer op, waardoor u mijn zonnige zomerpicknicks waarschijnlijk onder een paraplu heeft moeten nuttigen of op een kleed in de woonkamer met uw ogen dicht, spelend dat u op het strand lag.

Enfin, tussendoor was het natuurlijk heus wel eens droog. Een enkele avond aten we nog in de tuin. De zingende merel kwam klokslag 9 uur langs. Hij ging op zijn kleine podium op de punt van het dak van de buren staan, staan en schraapte zijn merelkeel.

Hij zong zo mooi dat ik het vastlegde op mijn telefoon, ook voor de buren zelf die op dat moment met vakantie waren.

De dag erop, toen de merel weer kwam optreden, besloot ik mijn filmpje voor hem af te draaien. Zo kon hij het zelf ook eens terughoren, dacht ik naïef.

Eerst luisterde hij aandachtig, daarna zong hij zijn eigen lied exact na. We waren verbluft! Ik draaide het filmpje opnieuw af. Hij kopieerde het wederom, spreidde zijn vleugels en vloog weg.

Hij kwam niet terug.

De merel was zo onder de indruk van zijn eigen territoriumlied dat hij blijkbaar maakte dat hij wegkwam. Ik heb hem weggejaagd. Sip sta ik nu op hem te wachten, maar hij laat zich niet meer zien.

Ik bakte een taart voor hem, met zelf geplukte bramen uit het bos, want merels houden erg van fruit. Ik maakte er een suikerlaagje op, brûlée, zoals dat heet, zodat hij zijn snavel erdoor kan prikken – krak – en dan vervolgens in de heerlijk romige, diep-paarse custard kan duiken.

Ik wil me enorm verontschuldigen, doet u mee? Hierbij het recept.

Crème-brûléetaart met bramen en bessen

Voor het deeg 225 g bloem 75 g poedersuiker snuf zout 125 g koude boter, in blokjes 1 eidooier 2 eetl. ijskoud water Voor de vulling 450 g bramen en aalbessen (voor het zuurtje, dat is lekker!) 200 g fijne tafelsuiker 4 eieren 100 ml room

Meng de bloem, poedersuiker en het zout in een kom of in de keukenmachine.

Voeg de boter toe en pulseer – of wrijf met schone handen – tot het deeg de textuur van grove broodkruimels heeft. Klop in een kommetje de eidooier met het ijswater los en giet het druppel voor druppel bij het deeg tot het deeg net samenkomt. Soms heeft u niet alles nodig. Vorm een platte bal en leg hem afgedekt een uur in de koelkast om te rusten.

Vet een taartvorm van 24 cm in. Knip bakpapier op de maat van de bodem, leg het erin en vet ook in.

Rol het deeg uit op een licht bebloemd aanrecht tot een lap die in de vorm past. Bekleed de vorm ermee en snijd de randen netjes bij. Prik de bodem overal in met een vork. Zet de vorm 30 minuten in de koelkast om ijskoud te worden. Zo blijft hij tijdens het bakken beter in model.

Verwarm de oven voor op 180 graden.

Bak de bodem 20-25 minuten blind voor (dus: een extra vel bakpapier in de vorm gedrukt, gevuld met een nepvulling zoals ongekookte rijst of gedroogde bonen), verwijder dan de blindbakvulling en bak de bodem nog zeker 12-15 minuten, opdat de bodem ook gaart en licht bruint. Dek zonodig de randen af met alufolie als die te snel gaan.

Haal de vorm uit de oven en zet hem op een bakplaat. Als er gaatjes in het deeg zitten zal de vulling er misschien doorheen sijpelen en een bakplaat voorkomt dat de oven vies wordt.

Meng het fruit met 100 gram suiker, de room en de eieren in een hoge mengbeker en zet de staafmixer er een paar keer kort op, zodat het net gemengd is maar het fruit nog niet helemaal glad.

Giet het in de vorm en zet de taart nog 40 minuten in de oven. Draai de temperatuur terug naar 150 graden. De taart is gaar als het midden nét gestold is. Laat helemaal afkoelen op een rooster.

Bestrooi vlak voor het serveren met de rest van de suiker en laat met een brûlée- of verfbrander (werkt ook) de suiker tot een dunne laag karamel smelten. Onder een bloedhete grill kan ook. Blijf erbij, het verbrandt snel.