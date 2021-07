Zomerse kost: zes recepten voor pastasalades

Het lijkt zo simpel: even een pastasalade in elkaar flansen. Toch gaat het vaak mis. De pasta te droog, de saus te overdadig. Met deze zes recepten lukt het wel vanavond een fijne pastasalade op de (tuin)tafel te zetten.

Yvette van Boven, Volkskok en tv-presentatrice, heeft een haat-liefdeverhouding met pastasalade. Toen ze eerder deze zomer, geveld door covid-19 op bed lag, kon ze aan niets anders denken, schrijft ze. ‘Ik wilde gemak, gezond, zomer, iets wat lang meegaat in de koelkast en iets wat ik met één lepel naar binnen kon schuiven.’

Toch is de pastasalade ook verguisd. Het gaat mis als de salade te droog is, schrijft ze, en dat gebeurt gauw. Pasta blijft immers vocht opslurpen nadat het gekookt is.

Ze bedacht daarom regels voor een wél lekkere pastasalade. Doe de dressing er op het allerlaatst doorheen, zodat alles lekker sappig blijft. Wees niet te royaal met de pasta, het heet pastasalade, maar het is in feite een salade met pasta. Pas ook de maat van de pasta aan naar de maat van de ingrediënten (kleine pasta dus). Kies niet voor rauwe komkommer en andere rauwkost. Want, zegt Van Boven, je moet nadenken over de textuur: ‘Pasta is gekookt, de ingrediënten moeten ook een beetje dat gevoel hebben.’ En tot slot: serveer de salade op kamertemperatuur.

Voor wie het nog aandurft: zes recepten voor zomerse pastasalades.

Orechiette met onder andere courgette, snijbonen, groene olijven en spinazie. Liever geen ansjovis in de dressing? Vervang het dan door mosterd.

In een half uurtje staat deze salade van vlinderpasta met groene groenten en feta op tafel. Of sneller als je niet zo treuzelt zoals Volkskok Pay-Uun Hiu.

Pastasalade met groene groenten en feta Beeld Pay-Uun Hiu

Volkoren fusilli met kastanjechampignons, ei en spinazie van een stevige, grofbladige soort. Lekker met pijnboompitjes en basilicum.

Doe de schelpjespasta in een grote kom met garnalen, mosselen, surimi, courgette en zeekraal. Breng op smaak met zout en peper en een dressing van limoensap, dille en lente-uitjes. Heerlijk met een knapperig stokbrood erbij.

Pastasalade met zeebanket Beeld Loethe Olthuis

Lekker voor bij een picknick met Italiaanse slag. Leg een kleed op de kade en doe net of je in Italië bent. Zonnebril op, groepsnegroni’s voor iedereen: het wordt een heerlijke middag.

Italiaans picknick van Yvette van Boven Beeld Oof Verschuren

Een snelle pastasalade, handig als je hebt afgesproken voor een picknick. Haal het gerecht een half uur voor het eten uit de koelkast.