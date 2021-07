Zomerquiz, deel 2: alles aan de kant, er moet gequizd worden

PUZZEL MEE

Deze zomerquiz bestaat uit zes afleveringen. Deze tweede week hebben we veertien vragen voor u. Elk antwoord levert een letter op, van die veertien letters kunt u een woord maken. Stuur dat woord (vóór 31 juli) in de onderwerpregel van een e-mail naar zomerquiz@volkskrant.nl en u ontvangt extra vragen en instructies om verder te puzzelen. Blijft uw e-mail onbeantwoord? Dan heeft u helaas (nog) niet het juiste woord gepuzzeld. Na zes weken quizzen, e-mailen en puzzelen kunt u tot een correcte oplossing komen, die ontvangen we graag vóór 30 augustus.

VKM1041 - zomerquiz Beeld Leonie Bos

WAT VALT ER TE WINNEN?

De hoofdprijs is een e-bike, de Ampler Stellar of een vergelijkbaar model, t.w.v. 2.500 euro. Onder de correcte inzenders verloten wij bovendien gesigneerde en ingelijste prints van de zes illustraties die illustrator Leonie Bos voor deze zomerquiz maakte. Van elke illustratie worden drie gicléeprints op Hahnemühle White Velvet verloot (t.w.v. 400 euro, oplage van 10). Daarnaast verloten we onder de correcte inzenders twee maal twee nachten in een tweepersoonskamer in het Volkshotel in Amsterdam (t.w.v. 349 euro). De uitslag wordt bekendgemaakt in het magazine van 18 september. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

Quiz fiets - prijs vkm1036 Beeld X

DE VRAGEN

1. Billie Eilish is hopeloos verslaafd aan een Amerikaanse tv-serie, die ze zelfs samplede in een van haar liedjes. Hoe heet die serie? The .... Eerste letter.

2. Hoe heet het liedje waarin Eilish samples uit de serie (vraag 1) gebruikte? Eerste letter.

3. Nog een liedje, maar dan van een paar decennia geleden: ‘You know I work all day to get you money to buy you ...’ Ja, wat eigenlijk? Eerste letter van het Engelse woord, zoals in het liedje.

4. Albert Einstein, Thomas Edison, Maria Callas, Mahatma Gandhi en vele anderen zaten eind jaren negentig samen in kort reclamespotje. Voor welk bedrijf? Eerste letter.

5. Hoe moesten we denken, volgens het reclamespotje uit vraag 4? Eerste letter van het woord in het Nederlands.

6. Volgend jaar opent in Utrecht ‘het grootste museum van Europa’ over dit bedrijf (vraag 5). Langs welke snelweg? Eerste letter.

7. Op de zeven-en-een-halfde verdieping van dit gebouw in Manhattan bevindt zich achter een archiefkast een kleine doorgang waarmee je in het hoofd van een Amerikaanse acteur kan komen (en niet zomaar een acteur). Klinkt wellicht vreemd, maar het kan gewoon in kantoorgebouw Mertin-.... Eerste letter (van de ontbrekende naam).

8. In 2001 waarde er een hardnekkige e-mail-worm rond in mailprogramma Microsoft Outlook. Miljoenen mensen klikten op de bijlage, dat leek namelijk een plaatje van een knappe sporter. Wie bedoelen we? Eerste letter achternaam.

9. Met welke Spaanse zanger kreeg de sporter uit vraag 8 twintig jaar geleden een relatie? Eerste letter voornaam. Eerste letter voornaam.

10. Welke Ierse rockband houdt zogenaamd kantoor aan de Amsterdamse Herengracht (om belasting te ontduiken)? Eerste letter.

11. Hoe heette de band uit vraag 10 aanvankelijk nadat deze 45 jaar geleden werd opgericht? Eerste letter.

12. De floppydisk, u gebruikt hem niet meer, dacht u? Toch klikt u vast regelmatig op een plaatje van een diskette als u een bestand wilt .... Eerste letter van het Nederlandse woord.

13. In 2007 veranderde Microsoft Word het standaardlettertype in Arial. Welk schreef-lettertype raakte hiermee uit de gratie? Eerste letter.

14. In een geliefde filmscène ranselen drie collega’s een printer af door ’m te schoppen en te slaan en met een basebalknuppel te bewerken. Voor welk bedrijf werkten deze Peter, Michael en Samir? Eerste letter.