Zo zet je impulsaankopen om in extra spaargeld

Als je een beetje spaargeld of vermogen wilt vergaren, hoef je maar één ding te doen. Stop met het kopen van spullen die je niet nodig hebt, stupid! Tuurlijk, dat is makkelijker gezegd dan gedaan.

Onlangs ging ik zelf nog de fout in voor 40 euro. Het gebeurde uiteraard in het tuincentrum, een plek die (net als de Ikea’s van deze wereld) is ontworpen om jou zo veel mogelijk bloot te stellen aan leuk ogende rommel die je niet nodig hebt. Ik kwam nota bene voorbereid met een boodschappenlijstje (tip 1) om niet afgeleid te worden. Maar ik had buiten de huisdierenafdeling gerekend, waar mijn kinderen en ik belandden in een mer à boire van zachte, vrolijke impulsaankopen. Lang verhaal kort: we kwamen thuis met een designerkrabpaal voor onze poes Daantje, waarin ze nog geen nagel heeft gezet.

Over de auteur Journalist Vincent Kouters maakt (be)sparen en beleggen simpel. Hij schreef het boek Over geld praat je wel.

Helemaal uitroeien zal wel niet lukken, maar het kan geen kwaad om jezelf bewuster te maken van het verschil tussen een noodzakelijke aanschaf en een impulsaankoop. Als je dat een beetje traint, begin je impulsaankopen te herkennen en wordt het makkelijker om ze te negeren. Wat ik dan vaak doe: het bespaarde geld meteen (soms nog in de winkel) overschrijven naar een spaarrekening, die ik de naam ‘bespaarrekening’ heb gegeven. Die handeling vervangt een groot deel van het plezier van het kopen.

Want dat is het grootste probleem. Spullen kopen (niet gebruiken) maakt gelukkig. Er komen ‘gelukshormonen’ als dopamine en endorfine vrij bij het afrekenen. Of bij het indrukken van die grote, aanlokkelijke button. Dat chemische geluk is van korte duur, je lichaam vraagt al snel om meer en daarom is kopen verslavend. Je komt ervanaf door het jezelf moeilijker te maken om geld te spenderen.

Bouw vertragingen in. Knip je creditcard doormidden. Haal je pinpassen van je telefoon. Waarom moet je altijd en overal kunnen betalen? Ga niet winkelen als je honger hebt of emotioneel bent. Als je iets wilt kopen dat niet op je lijstje staat, geef jezelf dan 24 uur voordat je het mag aanschaffen. Wil je het dan nog steeds, dan is het geen impulsaankoop. Pro-tip: Voer no-spendmomenten in. Begin met één dag en bouw het op.

Maak ook onlinewinkelen moeilijker. Leeg al je online winkelwagentjes. Laat je browser nooit je creditcardnummer onthouden. Log altijd uit bij winkels. Verwijder apps van winkels. Installeer een adblocker. En schrijf je uit voor alle commerciële nieuwsbrieven.

Leer lanterfanten. Een grote oorzaak van impulsaankopen is verveling. De meeste mensen (ik ook) kunnen niet nietsdoen en gaan hersenloos zitten scrollen langs een oneindige stroom aanbiedingen. Echt nietsdoen, dat is de ultieme geldhack. Spendeer je geld niet impulsief aan een cursus mindfulness, maar ga gewoon lezen, wandelen of fietsen. Of kijk alle 33 seizoenen van Rail Away terug.

En schrijf dat niet uitgegeven impulsgeld meteen over naar je (be)spaarrekening. Je zult zien dat die harder groeit dan met welk rentepercentage ook.