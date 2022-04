Zo voorkom je gedoe met een aannemer in de krappe bouwmarkt

Beeld Sophia Twigt

De zoektocht

Het algemene advies luidt: nodig minimaal drie aannemers uit en vergelijk de offertes. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Je hebt al je kennissen gevraagd, bij bouwprojecten gekeken en jezelf een muisarm gegoogled. De eerste aannemer die je hebt gevonden kan pas over drie maanden een offerte maken. Bij de tweede krijg je te horen: we maken geen offertes, maar voor deze (hoge) prijs komen wij de klus bij je klaren. De derde kandidaat wil eerst geld zien, voordat hij een offerte maakt.

Dat is niet zo vreemd, zegt Rob de Groot, directeur van bouwkeurmerk BouwGarant. ‘Een goede offerte opstellen kost de aannemer tijd en geld. Als ze genoeg werk hebben, hebben ze daar niet altijd zin in.’ Heb geduld en ga niet in zee met een aannemer die geen gedegen offerte wil maken, zegt De Groot. ‘Goede aannemers zitten momenteel vrijwel het hele jaar vol. Als een aannemer zegt dat hij over twee weken kan beginnen, moet je sceptisch zijn. In de huidige markt zien mensen met minder goede bedoelingen of capaciteiten kansen.’

Ook woordvoerder Hans André de la Porte van Vereniging Eigen Huis (VEH) adviseert een verbouwing ruim van tevoren te plannen, bijvoorbeeld een jaar. Dat geeft je de tijd om de beste aannemer te vinden. ‘Je kunt je geld maar één keer uitgeven, en het is in deze tijd heel veel geld. Mede door gestegen materiaalkosten moet je erop voorbereid zijn dat een verbouwing nu tientallen procenten duurder kan zijn dan pakweg twee jaar geleden.’

Je kunt je zoektocht iets vergemakkelijken door de hele verbouwing al uit te denken, zegt André de la Porte. ‘Als je precies weet wat je wilt, ben je een aantrekkelijke klant, want dat is voor een aannemer makkelijker rekenen en plannen.’

Het contract

‘Natuurlijk ben je blij als je eindelijk een aannemer hebt gevonden. Maar laat je niet leiden door die emotie als je een contract tekent, zegt Sjaak Drinkenburg van juridisch dienstverlener DAS. ‘Zorg ervoor dat je elk aspect van het contract begrijpt, eventueel met behulp van een jurist. Als er twijfel is, teken dan niet en zorg dat het opgehelderd wordt.’

Belangrijk is dat alle posten zijn uitgewerkt – dus dat er niet een totaalbedrag voor de hele klus wordt gevraagd. ‘Dat kan betekenen dat je met een beunhaas van doen hebt’, zegt Drinkenburg. ‘Werk het liefst met een vast bedrag per deelopdracht en niet met een uurtarief. Dat geeft de meeste zekerheid’, adviseert VEH. Een startbedrag aanbetalen is normaal, maar betaal daarna pas de factuur als alles gedaan en naar wens is.

Met een goed contract ben je er nog niet, vaak veranderen er dingen tijdens het bouwproces. Drinkenburg: ‘Dit gaat aan de lopende band mis. We zien dat lastminutewijzigingen vaak mondeling worden besproken. Dan vraagt de klant ter plekke of de stopcontacten toch ergens anders kunnen, zonder daarvan de financiële gevolgen te overzien.’ De Groot: ‘Laat de aannemer daarom altijd de kosten van de wijzigingen mailen.’

Het geschil

Aannemers die niet meer op komen dagen, onverwachte bijkomende kosten, krassen op de dure schuifpui: het aantal conflicten tussen aannemers en DAS-klanten over verbouwingen is ten opzichte van 2020 verdubbeld naar ruim 4.000 in 2021. Volgens Drinkenburg komt dit doordat klanten genoegen nemen met aannemers zonder goede referenties – ze zijn al blij als ze iemand vinden. En aannemers nemen soms opdrachten aan waarvoor ze niet gekwalificeerd zijn. ‘Laatst was er een onderaannemer die de warm- en koudwaterkraan had omgewisseld, waardoor de dure tegels van de badkamer er weer uit moesten.’

VEH raadt aan een aannemer te kiezen die is aangesloten bij een keurmerk als BouwGarant of Vlok, de branchevereniging voor vakmensen. Dan kun je bij een geschil terecht bij hun geschillencommissie en hoef je niet meteen naar de rechter. Ook heb je afbouwgarantie als de aannemer failliet gaat.

De grote vraag is meestal wie aansprakelijk is voor een fout. Volgens De Groot voorkom je onduidelijkheid daarover door een onafhankelijke bouwkundige mee te nemen naar de oplevering. ‘Vaak wordt vergeten dat dit juridisch een belangrijk moment is. Hier wordt de verantwoordelijkheid overgedragen.’ Worden de krassen op de schuifpui dan ontdekt, dan mag de aannemer het oplossen. Daarna wordt het een moeilijk verhaal.