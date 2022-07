Zo verkoop je je rommel voor duizenden euro’s op Marktplaats

Beeld Sophia Twigt

Enkele zomers geleden ontdekten we een schat in onze schuur. We waren deze na jaren weer eens aan het opruimen (een ideale zomeractiviteit voor het hele gezin!) en verzamelden dozen vol met oude meuk. De schat die we vonden, lag niet verborgen achter een of ander dubbel wandje, nee, de schat, die later ongeveer 3.000 euro heeft opgeleverd, was precies al die meuk.

Wij zijn niet de enigen. Veel meer mensen hebben een dergelijke schat in hun schuur of berging of op zolder liggen. Oud speelgoed, elektronica, een ongebruikte racefiets, oude strips, een vergeten koffer. Samen is het meer waard dan je denkt. Ga maar eens kijken in je eigen schuur. Het is slechts een kwestie van alles uitgraven en verkopen.

Weggooien is zonde en niet duurzaam. Dus toen ik al die spullen zag, begon ik als een gek alles te fotograferen en op Marktplaats te zetten. Dat is de bekendste e-rommelmarkt van Nederland. Maar er zijn ook alternatieven.

Tweedehands.net: dit is een site met een sterke focus op Belgische gebruikers.

Ebay.com: de wereldwijde moedermaatschappij van Marktplaats. Voor de verkoop van je internationale rommel.

Vinted.nl: uitstekend om je tweedehands kleding te verkopen. Ook internationaal, dus een grotere verkoopkans.

Catawiki.com: een laagdrempelig online veilinghuis, waar je je waardevolste rommel kan verkopen. Dit gaat altijd via een veiling, dus vergeet niet om een minimumbedrag in te stellen.

Ik verkocht zeker 75 procent van onze spullen – ook dingen waarvan ik het niet had verwacht, zoals een platvink, oude tijdschriften en legpuzzels. Na een tijdje ‘marktplaatsen’ kreeg ik door wat goed werkt op deze site.

1. Maak goede foto’s van je product.

Marktplaatsfotografie gaat over opvallen tussen alle andere meuk. Dat betekent: veel foto’s, van alle mogelijke kanten, inclusief eventuele beschadigingen, bij daglicht genomen en zonder andere rommel op de achtergrond.

2. Houd de omschrijving zo kort mogelijk.

Het is genoeg om zo zakelijk mogelijk alle kenmerken (en gebreken) te noemen.

3. Maak je prijs concurrerend en doe niet moeilijk bij onderhandelen.

Waar het om gaat, is dat je veel artikelen snel verkoopt. Probeer niet het onderste uit de kan te halen. Zoek op wat je product doet op Marktplaats. Ga daar op of onder zitten. Noem bij onderhandelingen meteen je minimumprijs. Elk bedrag is winst.

4. Bied zowel verzenden als ophalen aan.

Als je ook verzendt, vergroot je je afzetgebied. Met de ingebouwde calculator van PostNL kan je direct de prijs van het verzenden vermelden. Dan hoeft daar niet meer over onderhandeld te worden.

5. Kies altijd voor een gratis advertentie.

Je verkoopt kleine spullen voor weinig geld. Betaalde advertenties zijn het niet waard.

6. Klantvriendelijkheid is alles.

Marktplaats werkt met recensies. Verkopers met vijfsterrenrecensies zijn betrouwbaarder en verkopen beter. Dat betekent: reageren op alle berichten (ook de eenregelige), vriendelijk zijn en liefst ook een beetje snel. In het begin heb ik klanten gevraagd om een recensie.

Zoals met zoveel vaardigheden geldt ook hier: in het begin gaat het traag. Blijf spullen aanbieden, je wordt vanzelf een ervaren Marktplaatshandelaar.

Journalist Vincent Kouters maakt (be)sparen en beleggen simpel. Zelf een vraag? Mail dan naar geldvoorbeginners@volkskrant.nl.