Zo stel je simpele gelddoelen die je financieel weerbaarder maken

Beeld Sophia Twigt

Waarom wachten tot Nieuwjaar, als je ook nu al goede voornemens kunt bedenken? Met name voor goede geldvoornemens is september eigenlijk een veel betere maand dan januari: de dure zomer is net voorbij, de Belastingdienst is hopelijk net afgehandeld, werk en school beginnen weer.

Je hebt in de zomer(vakantie) kunnen nadenken over nieuwe plannen en ambities. Daar hoort een geldplan bij. Of misschien ben je je wel zorgen gaan maken over de energiekosten van de komende winter. Dan is het dus tijd voor een paar simpele gelddoelen.

Maak er gewoonten van

Waarom simpel? Dat is het effectiefst. De truc bij goede voornemens is om er gewoonten van te maken. Maak het jezelf daarom vooral niet te moeilijk. Probeer niet alleen grote, abstracte doelen te formuleren, zoals financieel onafhankelijk worden, de hypotheek afbetalen of een intensieve verbouwing van je huis.

Eén zo’n overkoepelend doel is wel belangrijk, voor het grotere plaatje. Maar vaak heb je het dan over het sparen van flinke bedragen, en dat kost veel tijd en moeite. Bovendien worden veel variabelen, zoals bepaalde rendementen of kosten waarmee je rekent, steeds onvoorspelbaarder, naarmate zo’n doel verder in de toekomst ligt.

Tips

Deze tips gebruik ik zelf om mijn gelddoelen simpel te houden:

Maak er geen geheim van. Als je partner of vrienden weten wat je van plan bent, geef je minder snel op.

Automatiseer zo veel mogelijk. Handmatige overschrijvingen of aankopen zijn onnodige drempels.

Houd de bedragen (in het begin) klein.

Maak in Excel grafieken van je voortgang. Een stijgende lijn geeft voldoening.

Dit zijn enkele nieuwe doelen die ik onlangs voor mezelf heb geformuleerd. Ik noem ze hier ter inspiratie.

Spaardoelen (potjes dus) aanmaken voor de zomervakantie en de inkomstenbelasting van volgend jaar. De kosten van onze gezinsvakantie waren dit jaar hoger dan ooit. En ook voor de belasting die ik als zzp’er moest betalen, was ik gedwongen om mijn spaarbuffer aan te spreken. Dat kan beter voorbereid.

Beginnen met pensioenbeleggen. Ik wil mijn volledige jaarruimte voor 2022 gebruiken, dat is het maximale bedrag dat ik belastingvrij mag inleggen op een lijfrenterekening.

Elke maand 100 euro verdienen door spullen via Marktplaats te verkopen.

Andere mogelijk doelen kunnen zijn:

Een spaardoel aanmaken (een aparte spaarrekening dus) om de stijgende energiekosten op te vangen. Of voor een investering in zonnepanelen of een andere (zuinigere) auto.

Elke maand bijvoorbeeld 100 euro extra afbetalen aan een (studie)schuld.

Elke week 50 euro besparen. En dat geld naar een spaardoel overmaken.

Houd er niet te veel nieuwe doelen tegelijk op na. Kies om te beginnen een makkelijk doel. Kun je per maand geen 100 euro opzijzetten? Doe dan 50 euro. Lukt dat ook niet, doe dan 20 euro. Alle beetjes helpen. Het gaat niet alleen om het geld, maar ook om een beter bewustzijn van je financiële situatie. Dat maakt je weerbaarder.